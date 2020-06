Dachdecker stürzte mehrere Meter in die Tiefe

Verwitterte Plexiglasplatten wurden einem erfahrenen Dachdecker in Maria Lanzendorf (Bezirk Wien-Umgebung) zum Verhängnis. Izet S. war gerade damit beschäftigt, Sicherungspunkte auf dem Dach eines Mehrparteienhauses zu montieren, als er auf die Platte trat. Durch die Last des Arbeiters brach sie, der 47-jährige Izet S. stürzte in weiterer Folge fünf Meter auf den harten Betonboden im Innenhof des Hauses. Schwer verletzt blieb der Mann liegen. Sein Arbeitskollege eilte zu ihm und leistete bis zum Eintreffen der Rettungsmannschaften vorbildlich Erste Hilfe. Nach der Erstversorgung wurde der schwer verletzte Mann mit dem Notarzthubschrauber Christophorus 9 ins Krankenhaus geflogen. Izet S. erlitt bei dem dramatischen Zwischenfall zahlreiche Knochenbrüche und ein Schädel-Hirn-Trauma, befindet sich aber mittlerweile außer Lebensgefahr.

„Der Arbeiter trug sein Sicherungsgeschirr und wollte sich gerade absichern. Die Plexiglasplatte konnte er einfach nicht sehen“, schildert ein Polizist die Umstände.