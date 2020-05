Container begrub Arbeiter unter sich

In akuter Lebensgefahr schwebt ein 56-jähriger Arbeiter aus dem Bezirk Krems, der Montagvormittag in einem metallverarbeitenden Betrieb in Absdorf (Bezirk Tulln) unter einen Metallcontainer gekommen war.

Der Mann hatte den rund zwei Tonnen schweren Transportcontainer mit Hilfe eines Krans und einer Kette angehoben, um die Unterseite des Containers zu lackieren. Warum er dafür eine Kette und nicht für schwere Lasten vorgesehene, tragfähigere Hebegurte verwendet hat, ist unklar.

Es kam, wie es kommen musste: Gegen 10.40 Uhr riss die Kette, und der tonnenschwere Container stürzte auf den Arbeiter. Der 56-Jährige wurde am Brustkorb und in der Bauchgegend getroffen und erlitt dabei schwerste innere Verletzungen.

Bevor der Mann geborgen werden konnte, musste der Container mit Hilfe eines Gabelstaplers angehoben werden.

Der Arbeiter wurde mit dem Rettungshubschrauber ins Thermenklinikum Mödling geflogen. Sein Zustand gilt als kritisch.