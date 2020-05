Clopyralid-Wasser in Donau: „Sind heilfroh, dass etwas passiert“

Noch am Montag wurde der erste Brunnen in Korneuburg in Betrieb genommen. Um den mit Clopyralid verunreinigten Grundwasserstrom vor Langenzersdorf zu „kappen“, ging gestern noch ein zweites Pumpwerk neben der Straße in Betrieb. Gemeinsam sollen die Pumpen soviel Grundwasser täglich in die Donau leiten, dass die Verunreinigungen nicht die nächsten Hausbrunnen an der Gemeindegrenze in Langenzersdorf erreichen.

Der Golfplatz und eine Gärtnerei wären die nächsten Betroffenen. „Im Moment haben wir noch kein Handicap. Das Brunnenwasser ist noch frei von allen Giften“, sagt der stellvertretende Standortleiter des Golfplatzes, Werner Albrecht. Der Manager ist der Gesundheit von mehr als 1000 Mitgliedern verpflichtet. Schließlich wird das Brunnenwasser nicht nur zum Gießen des Rasens sondern auch zum Kochen verwendet. „Wir sind von Anfang an immer gut informiert worden. Wir sind heilfroh, dass etwas zum Schutz passiert“, sagt Albrecht. Dennoch komme man nicht um den Bau einer Trinkwasserleitung herum.