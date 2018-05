Cider-Brauerin in Finnland: „Bleib meinen Wurzeln treu“

Der finnische Nationalfeiertag am 6. Dezember war für Katrin Buchmann-Lenkkeri ein besonderer Tag. Die österreichische Botschaft in Helsinki hatte sie eingeladen, um zu diesem hochoffiziellen Anlass ihren Cider zu verkosten. Die gebürtige Niederösterreicherin leitet in Finnland ihre eigene Cider-Brauerei samt Eventagentur.

Seit 2011 lebt die 32-Jährige, die in Persenbeug aufgewachsen ist, in Helsinki. Nach Jobs im Eventmanagement hat sie sich letztes Jahr ihren Traum einer eigenen Firma erfüllt. Mit drei weiteren Kollegen hat sie seit September 5000 Liter Cider produziert. Ihre Firma „3Spirit“ erntet dafür ein Mal jährlich 15.000 Bäume. Der Apfelwein selbst wird nach österreichischem Rezept gebraut. Dazu zählt der Verzicht auf Konservierungsmittel für ein biologisch-ökologisch einwandfreies Produkt. „Wir verwenden nur echten Apfelsaft und kein Konzentrat. Sonst machen das nur drei weitere Unternehmen so in Finnland. Unsere spezielle Herstellungsmethode hab ich zu Hause bei meiner Ausbildung kennengelernt – da bleib ich meinen Wurzeln treu“, beschreibt Katrin Buchmann-Lenkkeri die Firmenphilosophie.