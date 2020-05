Christkind mit regionalen Flügerln

Echte Muschel-Perlen, Perlenketten und schmuckhaftes mit Korallen und glitzersteinen kann man am Sonntag (9 bis 17 Uhr) in der Fossilienwelt in Stetten, Bezirk Korneuburg, erstehen. „Bei uns findet jeder etwas“, sagt Geschäftsführer Josef Piller. Die Amethystwelt in Maissau hat sogar noch am Heiligen Abend von 9 bis 12 Uhr geöffnet. Mit 350 Weinen fällt im Weinquartier Retz sogar noch für das Schlusslicht-Christkind die Wahl schwer. (Heiliger Abend 9 bis 12.30 Uhr). Natürlich gibt es auch Gutscheine.