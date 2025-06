Chlorgas-Alarm: Atemschutztrupp im Erlebnisbad Leobersdorf

Nach Angaben des Bezirksfeuerwehrkommandos wurden seitens der Rettungskräfte neun Personen, sechs Besucher und drei Mitarbeiter, zur Abklärung in Krankenhäuser gebracht, weil sie über Symptome klagten.

Ein technisches Gebrechen an einer Chlorgasdosieranlage während des laufenden Betriebs im Erlebnisbad Leobersdorf (Bezirk Baden) hat am Samstagnachmittag einen Schadstoffeinsatz zur Folge gehabt.

Letztlich wurde laut Feuerwehr in einem Technikraum im Nahbereich der Wasserrutsche ein leicht erhöhter Wert gemessen.

Badebetrieb wieder aufgenommen

Eine Fachfirma habe den Schaden noch in der Nacht vollständig behoben, teilte das Erlebnisbad am Sonntag auf seiner Website mit. Die Wasserqualität sei überprüft worden und zu 100 Prozent in Ordnung.

Der Badebetrieb sei daher wieder uneingeschränkt aufgenommen worden.