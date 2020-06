Korruptions-Jäger ermitteln jetzt gegen Behörde

Auch die Wiener Umweltstadträtin Ulli Sima und Rüdiger Maresch (Umweltsprecher der Wiener Grünen) brachten eine Anzeige wegen der Einleitung des mit Clopyralid verunreinigten Wassers in die Donau ein. Ein weiterer Kritikpunkt betrifft den ersten Sanierungsversuch des Grundwassers. Ausgangspunkt war ein Unfall mit Waschwasser, den Kwizda der Behörde gemeldet hatte. Doch die eigentliche Krux passierte dann bei der Sanierung. So wurde laut einer Aussendung von Global „zwei Jahre lang aufgrund nicht funktionierender Filteranlagen massiv kontaminiertes Grundwasser in den Donaugraben eingeleitet, wodurch dieser mit Hunderten Kilogramm gefährlicher Pestizide belastet wurde“.

Bezirkshauptmann Waltraud Müllner-Toifl will den ermittelnden Behörden nicht vorgreifen. Sie sagt aber: „Nach meiner Einschätzung haben wir alle Maßnahmen ordnungsgemäß getroffen.“