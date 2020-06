Carport und Haus standen in Flammen

Es war ein lauter Knall, der eine Familie in St. Aegyd am Neuwalde, Bezirk Lilienfeld, in der Nacht auf Mittwoch hochschrecken ließ. Als die 43-jährige Hausbesitzerin ins Freie lief sah sie, dass das Carport bereits lichterloh brannte. Auch ein darin eingestelltes Auto brannte. Zum Glück konnten ein Siebenjähriger und ein Pensionist rechtzeitig das Gebäude verlassen, denn auch der Dachstuhl hatte Feuer gefangen.

Kurze Zeit später waren schon fünf Feuerwehren vor Ort, um die Flammen zu löschen. Mit Erfolg, denn die Einsatzkräfte konnten die Lage rasch unter Kontrolle bringen. Die Familie blieb zum Glück unverletzt.

Die Brandursache stellt die Ermittler vor ein Rätsel. „Von Brandstiftung bis hin zu einem technischen Defekt ist alles möglich“, sagt ein Polizist. Heute sollen die Ermittlungen mit weiteren Spezialisten fortgesetzt werden.

Die Schadenssumme beträgt nach derzeitigem Stand mindestens 100.000 Euro.