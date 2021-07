Ermittler der Suchtmittelgruppe des Bezirkspolizeikommandos Mistelbach haben auf einem landwirtschaftlichen Anwesen in der Weinviertler Gemeinde Eibesthal eine Cannabisplantage sichergestellt. Ein 45-Jähriger wurde als mutmaßlicher Betreiber angezeigt. Er gab laut Landespolizeidirektion NÖ an, den Anbau seit Juni 2013 betrieben zu haben.

Die Indoorplantage befand sich in einer Garage. In einem Trockenraum waren weitere Hanfpflanzen und große Mengen an bereits verarbeitetem Pflanzenmaterial gelagert, berichteten die Ermittler.

Der Beschuldigte gab zu Protokoll, den Anbau für seinen Eigenbedarf betrieben zu haben. Aus finanziellen Gründen habe er außerdem geringe Mengen der Ernte unentgeltlich weitergegeben und dafür gebrauchte Fahrzeugteile bei einem Bekannten aus Krems eingetauscht. Der Mann wurde ebenfalls angezeigt.