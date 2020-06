Bursch fuhr Feuerwehrauto zu Schrott

Mehr kann man nicht falsch machen. In seiner Waldviertler Heimatgemeinde Waldenstein, Bezirk Gmünd, ist am Staatsfeiertag in der Früh ein 14-jähriger Schüler am Steuer eines Feuerwehrautos (VW-Caravelle) gegen eine Gartenmauer geprallt. Der Jugendliche war nach Angaben der Sicherheitsdirektion betrunken. Ihn erwartet nun eine Anzeige.

Der Polizei zufolge hatte der Schüler den VW-Transporter der Feuerwehr kurz vor acht Uhr unbefugt in Betrieb genommen. Der Bursch fuhr durch das Ortsgebiet, ehe er beim Haus Nummer 39 ins Schleudern geriet und mit dem Fahrzeug eine Gartenmauer rammte, die beim Anprall um einige Zentimeter nach innen verschoben wurde.

Der jugendliche Lenker blieb unverletzt. Ein Alkotest ergab einen Wert von umgerechnet 1,26 Promille (0,63 mg/l Atemalkoholgehalt), so die Sicherheitsdirektion. Das Feuerwehrauto wurde erheblich beschädigt. Die genaue Höhe des Sachschadens steht noch nicht fest.

Die Verantwortlichen bei der Freiwilligen Feuerwehr wollten zu dem Vorfall nicht Stellung nehmen. Ob der Bursch Angehöriger der Feuerwehrjugend ist, konnte nicht bestätigt werden.