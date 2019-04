Ein Sportwagenlenker aus dem Burgenland ist im Gemeindegebiet von Kleinzell mit 164 km/h durch eine 70er-Zone gerast. Der 39-Jährige wurde auf der L133 von Beamten der Inspektion St. Veit an der Gölsen gemessen. Er wird der Bezirkshauptmannschaft Lilienfeld angezeigt, berichtete die Landespolizeidirektion Niederösterreich am Freitag in einer Aussendung.