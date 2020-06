Büroartikel-Dieb behauptet, er wollte Töchter beschenken

Krems – Gleich zwei dreiste Kriminelle konnten Beamte der Kremser Polizisten dingfest machen: Einen Einmietbetrüger und einen Schreibwaren-Dieb, der sich als „ Robin Hood“ darstellt: Er habe mit der Beute seinen Familienangehörigen Freude machen wollen, erklärte der Vorbestrafte den Beamten der Kriminaldienstgruppe.

Die aufmerksame Mitarbeiterin einer Schreibwarenhandlung wurde misstrauisch, als kürzlich ein Mann im Geschäft gestohlene Füllfedern ohne Rechnung umtauschen wollte. Der 42-Jährige flüchtete auf einem Moped, um gleich darauf zu einem Supermarkt zu fahren. Dort griffen alarmierte Polizisten den Mann auf, dessen fahrbarer Untersatz nicht angemeldet war und ein verloren gemeldetes Kennzeichen trug.

Im Sitzfach des Mopeds fanden sich zahlreiche Füller, Filzstifte, sogar MP4-Player. In seiner Wohnung stellten Beamte weiteres Büromaterial sicher. Er gestand schließlich, in vier Geschäften in Krems Waren im Wert von 480 Euro gestohlen zu haben. „Die wollt ich meinen Töchtern und der Ex-Freundin schenken“, behauptete der Mann, der erst kürzlich entlassen wurde und bereits dreizehn Vorstrafen aufweist.

Ein 48-jähriger Kremser mietete sich seit Februar in drei verschiedenen Wohnungen ein, ohne dafür zu zahlen. Der Mann, der weder arbeitet noch Unterstützung bezieht, hatte versichert, gut zu verdienen. Außerdem lockte er einer Vermieterin 5000 Euro heraus. Schaden: 7000 Euro.

Beide Männer sitzen in Untersuchungshaft.