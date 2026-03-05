Bürgermeisterin der Herzen: Wer verdient den Dierdorf-Sozialpreis ?

Bekannt wurde sie als "Bürgermeisterin der Herzen" und wegen ihres extrem ausgeprägten sozialen Engagements. Traude Dierdorf war 25 Jahre lang SPÖ-Kommunalpolitikerin in Wiener Neustadt, acht Jahre davon (1997 bis 2005) war sie Stadtchefin.

Im Gedenken an die am Neujahrstag 2021 verstorbene Alt-Bürgermeisterin hat SPÖ-Vizebürgermeister Rainer Spenger in Zusammenarbeit mit der Volkshilfe NÖ einen nach ihr benannten Sozialpreis ins Leben gerufen. Mit dem Preis sollen Dierdorfs Verdienste gewürdigt werden. Ausgezeichnet werden Menschen, die sich um den sozialen Zusammenhalt in der Stadt verdient gemacht haben.