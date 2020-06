Bürgermeister sorgen als Showstars für Volksfest-Stimmung

Berndorf – Von einer ungewohnten und sehr unterhaltsamen Seite zeigen sich die Bürgermeister des Triestingtales heute beim Volksfest in Berndorf. Für das Rote Kreuz Berndorf / St. Veit treten sie heute ab 20.30 Uhr am Centrelaxparkplatz bei der großen Playbackshow auf und präsentieren Hits von Lolita bis Udo Jürgens. Die offizielle Fest-Eröffnung mit Bieranstich erfolgt bereits um 19 Uhr. Gefeiert wird fünf Tage lang mit Kindernachmittag, Blutspendeaktion, Frühschoppen und Countryabend am Sonntag, einer Miniplaybackshow am 1. Mai, Autosegnung mit Festmesse und noch vielen weitere Attraktionen. Das genaue Programm gibt es unter www.rkberndorf.at