Bürgermeister Hösl gab Rücktritt bekannt

"Ich mache das ohne Grund, aber mit Absicht", erklärt Josef, Bürgermeister von Hofstetten-Grünau (Bezirk St. Pölten-Land). Er wird seinen Rücktritt als Bürgermeister "in allernächster Zeit", wie er sagt, auch offiziell bekannt gegeben. Grund für den Rücktritt gibt es laut Hösl keinen. "Ich bin nicht krank, es gibt keinen persönlichen Grund, ich hatte das schon länger so geplant", sagt der 64-Jährige. Der Rücktritt sei ihm auch nicht nahegelegt worden: "Im Gegenteil, ich bin gefragt worden, ob ich nicht doch noch bleiben will."

Josef Hösl war 27 Jahre lang ÖVP-Bürgermeister von Hofstetten-Grünau, 29 Jahre lang war er im Gemeinderat tätig. Als sein "Lieblingsprojekt" in all den Jahren bezeichnet Hösl den Bau des Bürger- und Gemeindezentrums, das im Jahr 1995 eröffnet wurde. Ein Erfolg sei auch der Bau des Einkaufszentrums mit zehn Geschäften gewesen. Unter Hösl wurde der Bahnhof angekauft und renoviert, eine Apotheke wurde in den Ort geholt, weitere Betriebsansiedlungen seien ihm gelungen. "Einschneidendstes" Ereignis seiner Ära sei das Hochwasser im Mai dieses Jahres gewesen: "Das war dramatisch und ist mir persönlich nahe gegangen", sagt Josef Hösl.

Hösl will seinen Rücktritt demnächst offiziell machen. Einen Nachfolger gibt es noch nicht. "Die Wunschkandidaten haben abgesagt", sagt Hösl. Was er jetzt machen wird? "Ein bisschen mehr Freizeit genießen."