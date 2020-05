Bürgermeister erklärte überraschend den Rücktritt

Opponitz.Für eine politische Überraschung sorgte der Bürgermeister von Opponitz, Bezirk Amstetten, am Wochenende. Leopold Hofbauer, ÖVP, erklärte am Freitag ohne Vorwarnung seinen Rücktritt. Hofbauer geht nach einer Amtsperiode, aber nicht im Zorn. Er überlässt Vizebürgermeister Johann Lueger noch die Amtseinführung bis zur Gemeinderatswahl am 25. Jänner.

Bei der letzten Wahl hat sich Hofbauer in einem vorzugsstimmenwahlkampf sehr knapp gegen Lueger durchgesetzt. "Eine neuerliche Vorzugsstimmenwahl wollte ich nicht mehr",erklärte er. Dazu habe sein Familienleben durch seine Arbeitsbelastung als Bürgermeister und die seiner Frau als Gemeindeärztin sehr gelitten, meinte er. Mit dem Bauernbündler Lueger stehe zudem ein fähiger neuer Spitzenkandidat zur Verfügung. Lueger ist weit über Opponitz hinaus auch als Betreiber einer Sensemähschule bekannt.