Bühne frei für nachhaltige Unternehmen

Soziale und ökologische Verantwortung haben sich jene Firmen auf die Fahnen geheftet, die am Dienstag in der NV-Arena in St. Pölten mit dem „TRIGOS“ ausgezeichnet wurden. Die Spannung bei der Preisverleihung durch Landesrätin Petra Bohuslav war groß, der Jubel der ausgezeichneten Unternehmer umso enthusiastischer.

In der Kategorie Großunternehmen konnte die Kastner GroßhandelsgmbH aus Zwettl die Jury überzeugen. Das Familienunternehmen setzt sich für die Förderung der Nahversorgung im ländlichen Raum ebenso ein wie für den kontinuierlichen Ausbau des Bio-Sortiments.

Bei den mittelgroßen Unternehmen ging der Sieg an die B. Braun Austria GmbH aus Maria Enzersdorf. Der Vorreiter in der Gesundheitsbranche beeindruckte vor allem durch sein gesellschaftliches Engagement, z.B. in Form von Corporate Volunteering. Hohe Maßstäbe setzt man auch im Bereich der Lehrlingsausbildung für Menschen mit speziellen Bedürfnissen.

Bei den Kleinunternehmen zeigte GARTENleben aus Zwettl ganz groß auf. Der Betrieb setzt auf naturnahes, biologisches Gärtnern, alle Produkte sind in den natürlichen Kreislauf rückführbar. Den Sonderpreis für den besten „CSR-Newcomer“ (Corporate Social Responsibility) heimste Gutding aus St. Pölten ein. Das Unternehmen bietet eine Plattform für nachhaltige Produkte.

Träger des TRIGOS sind Caritas, Rotes Kreuz, Global 2000, Diakonie, SOS-Kinderdörfer, Industriellenvereinigung, WKNÖ und die Marketing-Firma bdcg.