Bub sperrte sich in Schließfach ein

Zu einem kuriosen Einsatz mussten die Feuerwehren am Sonntag in Baden, NÖ, ausrücken: Die Einsatzkräfte mussten einen Jugendlichen aus einem Gepäckschließfach am Bahnhof befreien. Der 14-Jährige hatte sich laut Feuerwehr vermutlich aus „jugendlichem Leichtsinn“ selbst in dem Schließfach eingesperrt und verursachte dadurch einen Großeinsatz.

Als sich die Tür zu dem Gepäckfach nicht mehr öffnen ließ, alarmierten Augenzeugen die Rettungskräfte. Der Jugendliche konnte schließlich mit Brechwerkzeugen unverletzt aus der misslichen Lage befreit werden. „Unfassbar, das ist bereits der dritte Jugendliche, den wir retten mussten“, sagte Einsatzleiter Michael Rampl.