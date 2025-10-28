Niederösterreich

Bub (2) musste aus seiner eigenen Schaukel gerettet werden

Drei Feuerwehrmänner sind im Garten einer Familie damit beschäftigt einen zweijährigen Jungen aus einer grauen Kinderschaukel zu befreien.
Die Mutter des Zweijährigen konnte ihn nicht aus der Schaukel befreien und alarmierte die Feuerwehr.
Von Kristina Leitner
28.10.25, 05:30
Kommentare

Eine Schaukeleinheit mit kurzem Schreck und schönem Ende erlebte Teo aus dem Bezirk Wiener Neustadt. Der Bub war am Montagnachmittag mit seinem neuen Ski-Anzug im Plastiksitz des Spielgeräts versunken, wie die zuständige Freiwillige Feuerwehr informierte.

Zu schnell, kein Kennzeichen: Lenker in NÖ wollte vor Polizei flüchten

Da es seine Mutter nicht gelang, den Zweijährigen eigenständig aus dieser misslichen Lage befreien und allarmierte sie die Einsatzkräfte. Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Wiener Neustadt rückten aus, um das Kind von seinem Spielzeug zu trennen.

Mehrere Feuerwehrmänner stehen neben einem Schaukelgerüst inklusive Rutsche, in ihrer Mitte befindet sich ein in einer Plastikschaukel eingeklemmter Bub.

Zahlreiche helfende Hände befreiten den Zweijährigen aus seiner unglücklichen Lage.

Teo blieb dabei unverletzt. Nach diesem turbulenten Erlebnis durfte der Zweijährige das ausgerückte Hilfeleistungsfahrzeug im Rahmen einer kleinen Führung inspizieren.

Mehr zum Thema

Wiener Neustadt
(kurier.at)  | 

Kommentare