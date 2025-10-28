Bub (2) musste aus seiner eigenen Schaukel gerettet werden

Eine Schaukeleinheit mit kurzem Schreck und schönem Ende erlebte Teo aus dem Bezirk Wiener Neustadt. Der Bub war am Montagnachmittag mit seinem neuen Ski-Anzug im Plastiksitz des Spielgeräts versunken, wie die zuständige Freiwillige Feuerwehr informierte.

Da es seine Mutter nicht gelang, den Zweijährigen eigenständig aus dieser misslichen Lage befreien und allarmierte sie die Einsatzkräfte. Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Wiener Neustadt rückten aus, um das Kind von seinem Spielzeug zu trennen.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Presseteam der Freiwilligen Feuerwehr Wr. Neustadt Zahlreiche helfende Hände befreiten den Zweijährigen aus seiner unglücklichen Lage.