Bub (2) musste aus seiner eigenen Schaukel gerettet werden
Die Mutter des Zweijährigen konnte ihn nicht aus der Schaukel befreien und alarmierte die Feuerwehr.
Eine Schaukeleinheit mit kurzem Schreck und schönem Ende erlebte Teo aus dem Bezirk Wiener Neustadt. Der Bub war am Montagnachmittag mit seinem neuen Ski-Anzug im Plastiksitz des Spielgeräts versunken, wie die zuständige Freiwillige Feuerwehr informierte.
Da es seine Mutter nicht gelang, den Zweijährigen eigenständig aus dieser misslichen Lage befreien und allarmierte sie die Einsatzkräfte. Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Wiener Neustadt rückten aus, um das Kind von seinem Spielzeug zu trennen.
Teo blieb dabei unverletzt. Nach diesem turbulenten Erlebnis durfte der Zweijährige das ausgerückte Hilfeleistungsfahrzeug im Rahmen einer kleinen Führung inspizieren.
Kommentare