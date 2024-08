Schwechat: Erneuter Brand in ehemaligen Hammerbrotwerken

Auf dem Areal der ehemaligen Hammerbrotwerke in Schwechat (Bezirk Bruck a. d. Leitha) ist am Dienstagabend erneut ein Brand ausgebrochen. Die Flammen hatten ihren Ausgang in einer Zwischendecke genommen, berichtete die Freiwillige Feuerwehr Schwechat in einer Aussendung.

Die Ursachenermittlung durch Spezialisten soll im Laufe des Mittwochs aufgenommen werden, hieß es auf Anfrage seitens der Landespolizeidirektion Niederösterreich.