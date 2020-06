Brillensuche: Feuerwehr rettete Pensionist aus Brunnenschacht

Die Lesebrille von Hans T. (70) fiel am Pfingstwochenende aus bisher ungeklärter Ursache in den eigenen Hausbrunnen. Der Mann aus Göttlesbrunn (Bezirk Bruck/ Leitha) kletterte daraufhin in den rund vier Meter tiefen Schacht, konnte sich aber in der Folge nicht mehr selbst befreien. Dutzende Rettungskräfte rückten an, um den in der Klemme sitzenden 70-Jährigen aus seiner misslichen Lage zu erlösen.