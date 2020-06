Bremse schlecht angezogen: Auto rollte in die Donau

Bezirk Melk – Mit seiner Familie wollte ein 55-jähriger Grazer einen Ausflug in die Wachau machen. Weit kamen sie allerdings nicht. Denn als die Gruppe in Aggsbach-Dorf, Bezirk Melk, eine Pause einlegen wollte, passierte ihnen ein Missgeschick mit Folgen.

Habibur R. parkte sein Auto in der Nähe der Schiffsanlegestelle, danach setzte sich die Familie cirka 50 Meter weit entfernt in eine Wiese. Plötzlich sahen sie, wie der Polo in die Donau rollte. Binnen Minuten versank der Wagen im Wasser und dürfte scheinbar sehr rasch abgetrieben worden sein. Denn Feuerwehrtaucher konnten das Fahrzeug nicht mehr finden.

Jetzt sucht die Strompolizei und die „viadonau“ nach dem Auto. Ob es jemals gefunden werden kann, ist ungewiss.