Wenn von Brasilien die Rede ist, denkt man im allgemeinen an zweierlei: den schillernden Karneval und ein von Armut und Kriminalität geprägtes Land. Doch dies sind nur zwei Facetten eines Urlaubszieles, das in jedem Fall eine Reise wert ist. Als fünft größtes Land der Erde bietet Brasilien zwischen tropischen Urwald und der Metropole Rio fast alles: Samba, herrliche Strände, den über 6500 Kilometer langen Amazonas, ein tropisches Klima oder die faszinierende Tier- und Pflanzenwelt, die es besonders in den Naturparks zu bestaunen gibt. Ansonsten sollte man in dem südamerikanischen Land auch unbedingt die Städte Salvador, Brasilia und Rio de Janeiro sehen. Gerade Rio hat mit seinem kaiserlichen Stadtpalast, einer Vielzahl von Museen, Kirchen und Klöstern sowie dem Künstlerviertel Santa Teresa und dem Nationalpark viel Interessantes zu bieten. Und wenn Sie der Copacabana einen Besuch abgestattet haben, darf hier zu guter Letzt natürlich auch nicht der weltberühmte Zuckerhut fehlen. Von diesem Hügel oder dem nahegelegenen Corcovado, auf dessen Spitze die 38 Meter hohe Christusstatue thront, liegt Ihnen ganz Rio zu Füßen.