Nach der Brandstiftung in der Radlbar in Wiesenfeld, Bezirk Lilienfeld, ersucht die Polizei nun um Hinweise auf den oder die Täter.Bei den Ermittlungen wurde festgestellt, dass ein Brandbeschleuniger verwendet worden war. Das Lokal wurde ein Raub der Flammen, der Besitzer ist am Boden zerstört. 059133/30/3333.