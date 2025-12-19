Nach Brand in NÖ: Mann (64) gestorben, Frau (58) in kritischem Zustand

Nach einem Brand am Dienstag in Maria Taferl (Bezirk Melk) ist ein 64-Jähriger im Krankenhaus gestorben. Seine 58-jährige Frau befinde sich nach wie vor in kritischem Zustand, teilte die niederösterreichische Polizei am Freitag in einer Aussendung mit.

Als Auslöser für den Brand gilt ein technischer Defekt an der Waschmaschine im Badezimmer in der Wohnung des Paares.