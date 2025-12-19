Nach Brand in NÖ: Mann (64) gestorben, Frau (58) in kritischem Zustand
Nach einem Brand am Dienstag in Maria Taferl (Bezirk Melk) ist ein 64-Jähriger im Krankenhaus gestorben. Seine 58-jährige Frau befinde sich nach wie vor in kritischem Zustand, teilte die niederösterreichische Polizei am Freitag in einer Aussendung mit.
Als Auslöser für den Brand gilt ein technischer Defekt an der Waschmaschine im Badezimmer in der Wohnung des Paares.
Nach Brand: Mann erlag im Krankenhaus seinen Verletzungen
Die Einsatzkräfte waren am Dienstag kurz nach 7.00 Uhr zu dem Brand in einem Mehrparteienhaus alarmiert worden. Die Feuerwehr rettete mehrere Bewohner aus dem Gebäude. Der 64-Jährige und die 58-Jährige wurden mit schweren Blessuren von den Notarzthubschraubern "Christophorus 2" und "Christophorus 9" ins AKH Wien geflogen.
Dort erlag der Mann am Mittwoch seinen Verletzungen. Die Brandursache wurde vom Bezirksbrandermittler erhoben. Die Schadenshöhe stand vorerst nicht fest.
