Brand in Lagerhalle: Bauer rettete Maschinen

Es sollte ein ruhiger Abend werden, doch es kam anders: Dienstag gegen 22.30 Uhr bemerkte ein Landwirt, dass in einer an das Wohnhaus angrenzenden Lagerhalle in Rohrau, Bezirk Bruck/ Leitha, Feuer ausgebrochen war. Die Scheune stand teilweise in Vollbrand, verletzt wurde niemand.

Als der Mann den Brand entdeckte, versuchte er zu retten, was zu retten ist. Er schaffte es noch einen seiner Traktoren sowie einen Gabelstapler aus dem Gebäude in Sicherheit zu bringen, dann musste er den Einsatz kräften das Feld überlassen. Ein Traktor wurde von den Flammen zur Gänze zerstört. Die Feuerwehr rückte mit insgesamt 70 Mann von fünf Wehren an. Mit schwerem Atemschutzgerät machten sie sich an die Löscharbeiten und konnten ein Übergreifen der Flammen auf das Wohnhaus verhindern. Nach kurzer Zeit war der Brand gelöscht, der Schaden ist derzeit noch unbekannt.

Am Mittwoch begutachteten zwei Bezirksbrandermittler die Scheune. Ersten Informationen zufolge dürfte das Feuer aufgrund eines technischen Defekts an einem Traktor ausgebrochen sein. Einen Zusammenhang mit den Bränden in Lagerhallen in Hainburg und Bad Deutsch-Altenburg soll es laut Auskunft des nö. Landeskriminalamts nicht geben.