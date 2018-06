Brand in Hühnerzuchtbetrieb im Bezirk Neunkirchen

In einem Hühnerzuchtbetrieb in Schwarzau am Steinfeld (Bezirk Neunkirchen) ist Dienstagnachmittag ein Brand ausgebrochen - 150 Mitglieder von 14 Feuerwehren rückten daraufhin zur Brandbekämpfung aus. Nach Angaben des Landeskommandos stand eine an die 800 Quadratmeter große Halle, in der sich 40.000 Küken befanden, in Vollbrand. Verletzt wurde niemand.

Die Küken dürften bei dem Feuer verendet sein, heißt es von Seiten der Feuerwehr.

Knapp nach 14.00 Uhr hatte das Feuer aus bisher unbekannter Ursache seinen Ausgang genommen, berichtete NÖ Feuerwehrsprecher Franz Resperger. Die massive Rauchentwicklung sei sogar von Piloten von Passagierflugzeugen der Austro Control gemeldet worden.