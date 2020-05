Brand in der Küche: Junges Paar flüchtete durch ein Fenster

Hollabrunn – Die Sirenen heulten Donnerstagabend in Hollabrunn: In der Gschmeidlerstraße stand eine Küche in Flammen. Auslöser für das Feuer dürfte Frittieröl gewesen sein, das sich entzündet hatte.

Die 16-jährige Bewohnerin hatte Pommes gemacht, die sie im Nebenzimmer mit ihrem Freund aß. Plötzlich bemerkte das Paar einen Lichtschein in der Küche. Die beiden versuchten noch, den brennenden Kochtopf mit einem nassen Handtuch zu löschen – was misslang. Die junge Frau und ihr Freund flüchteten über ein Fenster ins Freie. 30 Feuerwehrleute mussten anrücken und konnten die Flammen rasch löschen. Die Küche wurde dennoch komplett zerstört.

Durch eine Fehlinformation rückten die Helfer erst in die Znaimerstraße aus – nach Rücksprache mit der Polizei fand sich dann die richtige Adresse.