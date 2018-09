Brand im Bezirk Gänserndorf: Zehn Feuerwehren im Einsatz

Der Brand zweier Wohnhäuser in Ringelsdorf (Bezirk Gänserndorf) hat am Montagnachmittag den Einsatz von zehn Feuerwehren erfordert. Die beiden Gebäude wurden schwer beschädigt, verletzt wurde niemand. Die Flammen dürften ersten Erkenntnissen zufolge von einem Kind beim Spielen mit einem Feuerzeug verursacht worden sein, berichtete die Polizei am Dienstag in einer Aussendung.