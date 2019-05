Bootsunfall auf der Donau: Soldat bekennt sich schuldig

Ein tragischer Bootsunfall auf der Donau bei Hainburg findet nun sein gerichtliches Ende. Am Bezirksgericht in Bruck an der Leitha muss sich heute jener Soldat verantworten, der am 1. September 2018 ein Boot im Rahmen eines Girl’s Camps des Bundesheers gelenkt hatte. Er ist wegen fahrlässiger Gemeingefährdung angeklagt.

Die Bootsfahrt war Teil einer Schnupperwoche, die das Bundesheer für junge Frauen veranstaltet hatte. Das Boot kenterte, zwei Teilnehmerinnen im Alter von 18 und 22 Jahren gerieten unter den Rumpf. Sie konnten erst so spät geborgen werden, dass sie noch heute an den Folgen dieses Unfalls schwerst zu leiden haben.

Das Bundesheer hatte wegen des Unfalls eine Untersuchungskommission eingesetzt, die im November des Vorjahrs ihren Bericht vorgelegt hat. Die Erkenntnisse: Das Boot war technisch in Ordnung. Der Lenker hätte wegen des Wellengangs die Geschwindigkeit reduzieren müssen, um das Kentern zu verhindern.