Börsel-Dieb bediente sich an Bankomat

So unvorsichtig wird eine Verkäuferin aus Stadt Haag, Bezirk Amstetten, ihre Brieftasche sicher nicht mehr aufbewahren. Am 22. Juli dieses Jahres stahl ein unbekannter Täter der Frau während der Geschäftszeiten die Geldbörse, die sie an ihrer Arbeitsstelle neben der Geschäftskassa verstaut hatte. Der Verdächtige in Jogginghose und grünem T-Shirt dürfte dann rasch den Ort gewechselt haben. Denn noch am selben Tag wurde er dabei gefilmt, wie er mit der Bankomatkarte der bestohlenen Haagerin in Enns, OÖ, bei der dortigen Sparkasse 3000 Euro vom Bankomat behob. Die Polizei in Haag, 059 133 3105, hofft nun auf Hinweise aus der Bevölkerung auf den Täter.