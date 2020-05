Böller-Attentat auf Trafik: 500 Euro Ergreiferprämie

Gleich in zwei Nächten hintereinander versuchten Unbekannte zum Jahreswechsel den Zigarettenautomaten einer Trafik in Pottendorf (Bezirk Baden) mit Böllern zu knacken. Geld oder Zigaretten wurden nicht erbeutet, dafür entstand ein Schaden von 10.000 Euro. Trafikantin Renate T. hat jetzt 500 Euro Belohnung für Informationen, die zur Ausforschung des Täters führen ausgesetzt. Hinweise an die Polizei Pottendorf: 059133-3311.