BMW-Bande landet Coup mit 18 Fahrzeugen

Seit Jahresbeginn macht eine Bande von gewieften Autoknackern in Wien und Niederösterreich bei BMW-Händlern fette Beute. Nach einem Coup in der Bundeshauptstadt und zuletzt in Baden und Sooß vor wenigen Tagen, haben die unbekannten Täter in der Nacht auf Freitag bei einem Autohändler in Wiener Neustadt zugeschlagen.

Nachdem die Kriminellen es bisher auf maximal 14 geknackte Wagen in einer Nacht schafften, so gelang es ihnen dieses Mal gleich in 18 Fahrzeuge einzubrechen und die Navigationsgeräte auszubauen.

Die Vorgehensweise ist immer gleich: Es werden die Alarmanlagen außer Kraft gesetzt und danach wird eine Scheibe eingeschlagen. Danach werden die Navis mit Spezialwerkzeug ausgebaut. In einigen Fällen wurden auch die Airbags mitgenommen. "Die Ersatzteile werden vermutlich in einem der östlichen Nachbarländer am Schwarzmarkt verkauft", erklärt ein Ermittler des nö. Landeskriminalamtes.

Der entstandene Schaden ist enorm. Die Autos werden durch das Vorgehen der Täter schwer demoliert.