„Bluza“-Europameisterschaft als nächstes Ziel

Für den Oberkreuzstettner geht es nun am kommenden Sonntag nach Ludwigsburg in Deutschland. Bereits seit 31. August findet dort die größte europäische Kürbisausstellung statt. Kommendes Wochenende wird der Kürbis-Europameister gekürt. Mathias nimmt den beschwerlichen Weg nach Deutschland alleine in Angriff: „Pro Strecke bin ich acht Stunden unterwegs. Und heuer will niemand mit mir mitfahren.“