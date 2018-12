Bloggerin mit einer Vorliebe für das Mülltrennen

Als Kommunikationsbeauftragte für den Hollabrunner Abfallverband ist es für Büchler besonders wichtig, das Thema Mülltrennung bis in die Schulen zu bringen. „Dafür arbeiten wir mit Schulen zusammen, die sich mit dem Thema Klima und Umwelt beschäftigen.“

Dass die Bevölkerung zu faul für die Mülltrennung ist, glaubt die „Trennsetterin“ übrigens nicht. Bequemlichkeit sei zwar sicher ein Faktor, allerdings meint Büchler: „Viele Leute beschäftigen sich einfach nicht aktiv mit dem Thema und glauben dann auch an Ammenmärchen. Wie zum Beispiel, dass die verschiedenen Müllarten sowieso zusammenkommen. Das stimmt aber nicht.“

Um den Service für die Bevölkerung zu verbessern, startet der Hollabrunner Abfallverband in dieser Woche mit der Ausgabe neuer Berechtigungskarten für die Abfallsammelzentren. „In Zukunft wird es vier Sammelstellen geben, die von jedem im Bezirk genutzt werden können. So ist man nicht mehr an die örtlichen Öffnungszeiten gebunden.“