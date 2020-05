Blockadeaktion geht weiter

Laaben – „Wir kämpfen bis zum letzten Mann“ kündigt Tierarzt Josef Plank an. „Wenn die Vernunft nicht siegt, wird das hier für die Betonköpfe ein zweites Hainburg!“ Am Hendlberg in Laaben (Bezirk St. Pölten) marschierten Montagfrüh erneut Tierschutz-Aktivisten mit Traktoren, Autos und Ketten zu einer Blockadeaktion auf. Sie verteidigen den Gnadenhof des Vereins „Animal Spirit“ gegen eine geplante Straße, die Tierbehausungen bedroht. Der angekündigte Baustart fand indes nicht statt. Bloß Spähtrupps von Polizei und Gemeinde erkundeten die Lage. Plank: „Ich hab auch nichts anderes erwartet bei so einem Sauwetter.“