Blick-Kontakt für junge Fotofans: Die Profis geben Nachhilfe

St. Pölten – Nach dem großen Interesse am ersten Fotoworkshop für Jugendliche, schieben die vielfachen Staatsmeister vom Fotoclub ESV St. Pölten einen weiteren Termin ein. An den Wochenenden 13.und 14. sowie 20.und 21. Juli gibt es ganztägig Basics von Bildgestaltgung bis -Bearbeitung und Foto-Spaziergänge in der freien Natur. Gerda Jaeggi-Christ: „Wir achten gezielt darauf, dass die Teilnehmer ihr kreatives Potenzial spielerisch entfalten und Ideen fantasievoll umsetzen.“ Acht Kursplätze sind frei, Vorkenntnisse braucht man keine. Mitzubringen: Eine Digitalkamera. Infos unter  0664/6321336 oder 0699/19695144.

www.esv-fotoclub-st.poelten.at