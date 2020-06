Blaue wollen 2013 Absolute der ÖVP brechen

Landesrätin Barbara Rosenkranz, seit 2003 Landesparteiobfrau, wurde in Waidhofen an der Thaya mit 94,1 Prozent wieder­gewählt. Bundesparteiobmann Heinz-Christian Stra-che wartete mit Kampf­ansagen in Richtung Wahljahr 2013 auf. Ziel in NÖ sei, die absolute Mehrheit der ÖVP zu brechen. Es müsse jedem Wähler klar sein, dass die Absolute der ÖVP nur mit Stimmen für die FPÖ zu brechen sei. Landesobfrau Rosenkranz habe die Landesgruppe in schwierigsten Zeiten übernommen und leiste hervorragende Arbeit – bei der Landtagswahl 2008 konnten die Stimmen mehr als verdoppelt werden.

Rosenkranz gab sich diesbezüglich zuversichtlich: "Wir sind gerüstet und wir haben ein Konzept, das auf die Zustimmung vieler Bürger stößt." Die FPNÖ stehe für Politik "aus Liebe zur Heimat".