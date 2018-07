Bischof Alois Schwarz in St. Pölten ins Amt eingeführt

Schönborn, Sobotka und Mikl-Leitner unter Gästen

Für den Festgottesdienst wurden 1.300 Einlasskarten ausgegeben, davon 600 für den Dom. Die Messe wurde in das Sommerrefektorium des Bistumsgebäudes, in den ersten Stock des Kreuzganges und in den Festsaal des Konservatoriums für Kirchenmusik per Videoprojektion übertragen.

Unter den Gästen waren hohe kirchliche und weltliche Vertreter, u.a. der Apostolische Nuntius, Erzbischof Peter Stephan Zurbriggen, der Erzbischof von Wien, Kardinal Christoph Schönborn, sowie Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka ( ÖVP) und Vertreter der niederösterreichischen Landesregierung mit Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) an der Spitze. Insgesamt nahmen 21 Bischöfe teil. Für die musikalische Gestaltung des Gottesdienstes sorgten Domchor, Domorchester, Domkantorei, das Jugendensemble des Domes sowie der Kinderchor "Singing Valenteenies" aus der Pfarre St. Valentin (Bezirk Amstetten).