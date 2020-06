„Bio-Deponie“: 3000 Bürger sind dagegen

Im Clinch – Rien ne va plus oder zu deutsch: nichts geht mehr. Der Streit um die „Biologische Abfallbehandlungsanlage“ am Teiritzberg entwickelt sich zu einem handfesten Streit. Und zwar vor Gericht. Nachdem Bürgermeister Karl Stich seit Monaten mit schweren Geschützen gegen das Vorhaben der Firma „Terra“ auffährt, konterte die Firma kürzlich auf der juristischen Ebene und zitiert Stich wegen mutmaßlicher Falschaussagen vor Gericht. Stich wachelt mit einem dicken Stapel Unterstützungserklärungen aus der Bevölkerung. „Wir haben mittlerweile mehr als 3000“, sagt der Ortschef. Nachdem die Gemeinde die Plakatständer mit Entfernungsangaben „nachgeschärft“ haben, schickte Terra Aufklärungsschreiben an die Bevölkerung. Terra-Sprecher Roman Rusy: „Der Rechtsweg ist die kultivierteste Art der Auseinandersetzung.“