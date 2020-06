Biker verlor nach Kollision mit einem Feldhasen das Leben

Weinviertel – Donnerstagabend, gegen 20 Uhr, fuhr ein 46-jähriger Mann mit seinem Motorrad auf der L36 von Laa an der Thaya kommend in Richtung Wildendürnbach. In Höhe der Gasstation der OMV dürfte der Motorradlenker mit einem Feldhasen kollidiert sein, kam in der Folge von der Fahrbahn ab, streifte einen Baum und kam nach rund 100 Meter in einem Feld zu liegen. Der Notarzt konnte nur noch den Tod des Fahrers feststellen.

Donnerstagnachmittag war ein 38-Jähriger aus dem Bezirk Korneuburg mit seinem Pkw in Harmannsdorf unterwegs und wollte in die B 6 in Richtung Korneuburg abbiegen. Zum gleichen Zeitpunkt fuhr ein 60-Jähriger aus dem Bezirk Korneuburg mit einem Motorrad auf der B 6, aus Richtung Korneuburg kommend, und wollte einen vor ihm fahrenden Transporter im Kreuzungsbereich überholen. Im Kreuzungsbereich der B6 kam es dann zur Kollision zwischen dem Motorrad und dem einfahrenden Pkw. Der 60-Jährige erlitt dabei schwere Verletzungen.