Biker kollidierte in NÖ mit zwei Radfahrern: Vier Verletzte

Vier Verletzte hat der Zusammenstoß eines Motorrads mit zwei Radfahrern am Sonntagnachmittag in Göstling (Bezirk Scheibbs) im Mostviertel gefordert. Ein Wiener, der mit einer Frau auf dem Sozius unterwegs war, dürfte auf der B25 mit seinem Zweirad in einer Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn und ins Schleudern geraten sein.

Infolge kollidierte das Bike mit der Leitschiene und zwei Radfahrern.