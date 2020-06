17-Jähriger bei Traktorunfall getötet

Es war am Samstag gegen vier Uhr Früh, als der 17-jährige Schüler Patrick W. mit einem Traktor auf der L4104 von Hollenthon in Richtung Lichtenegg im Bezirk Wiener-Neustadt unterwegs war. Zuvor dürfte der 17-jährige auf einem Feuerwehrfest in einem Nachbarort gewesen sein.

Auf dem Nachhauseweg passierte dann das Unglück: Laut Polizei ist der 17-Jährige während der Fahrt eingeschlafen und dürfte dabei von der Fahrbahn abgekommen sein. Als er nach Sekunden wieder aufwachte, versuchte er den Traktor zurück auf die Straße zu bringen. Dabei dürfte der junge Mann mit dem Gefährt ins Schleudern gekommen sein. Der Traktor kippte auf die rechte Seite, die Dachverkleidung des Führerhauses brach, und der 17-Jährige wurde hinaus geschleudert. Patrick W. wurde vermutlich von dem Traktor erdrückt.

Der Traktor dürfte sich danach wieder stabilisiert haben und ohne Lenker mehrere hundert Meter über eine Wiese in ein Waldstück gerollt sein. Erst durch einen Holzstoß wurde die Maschine gebremst. Beim Eintreffen der Feuerwehr waren die Räder des Traktors noch in Bewegung, ein Gang war eingelegt.