Löscharbeiten bei Waldbrand

An die 400 Feuerwehrleute haben am Donnerstag einen Waldbrand bei St. Egyden am Steinfeld (Bezirk Neunkirchen) bekämpft. War man zunächst von einer deutlich geringeren Fläche ausgegangen, so zeigten Luftaufnahmen, dass rund 30 Hektar betroffen waren. Mit Unterstützung des Bundesheeres gelang es, das Feuer aus der Luft weitgehend unter Kontrolle zu bringen, sagte Alexander Nittner vom Landesfeuerwehrkommando am Abend.

Ein Problem stellte der ständig drehende Wind dar, der die Flammen entfachte, so dass sich der Brand immer wieder ausbreitete. Das Verteidigungsministerium setzte laut einer Sprecherin zwei Hubschrauber und drei Flächenflugzeuge des Typs PC6 ein, die gezielt Wasser auf das Feuer und Glutnester abwarfen. Die Löscharbeiten aus der Luft dürften noch eine Stunde dauern. Über die Nacht werde eine Brandwache eingerichtet, so Nittner.