Einbrechern das Handwerk gelegt

Das Verbrechen stirbt nicht aus, aber die Delikte sind im Vorjahr deutlich weniger geworden.Eine Einbrecher-Bande konnte kürzlich in Stockerau verhaftet werden, einem anderen Ganoven-Duo wurde nach Dutzenden Delikten in Langenzersdorf und Bisamberg kurz vor Weihnachten das Handwerk gelegt. Die offensive Aufklärungsarbeit der Kriminalbeamten im Bezirk Korneuburg schlägt sich in der Kriminalstatistik nieder. Die Zahlen für 2012 sind um einiges besser als in den beiden Jahren davor.