Bezirk Hollabrunn wieder von Unwettern getroffen

Überschwemmt – Eine starke Regenfront sorgte gestern Abend im Weinviertel erneut für Überflutungen und Unwettereinsätze der Feuerwehren. Besonders betroffen war wieder der Bezirk Hollabrunn. Entlang der Pulkau wurden zahlreiche Orte überschwemmt. Das Wasser, das auf den Äckern nicht versickern konnte, schoss ins bewohnte Gebiet und drückte Kellerfenster von Wohngebäuden ein. Die Straßen standen bis zu 40 Zentimeter unter Wasser und mussten gesperrt werden. In der Gemeinde Wullersdorf traf es speziell die Ortschaft Immendorf hart. 80 Feuerwehrleute mussten Wasser aus 20 Objekten pumpen. In Kalladorf strömte das Wasser bereits aus dem Kanal in die Häuser.