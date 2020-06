Bezirk Bruck: Diebesbanden sind hochaktiv

Hohe Schäden – Neun Diebstähle in fünf Tagen: Die Polizei im Bezirk Bruck/ Leitha kommt nicht zur Ruhe. Die Täter nehmen alles mit, was nicht niet- und nagelfest ist. Ein kurzer Auszug der „Gauner-Invasion“: Unbekannte Täter erbeuteten von einer Frau in Hainburg beim Einkauf die Geldbörse, im Nachbarort Bad Deutsch-Altenburg entwendeten Langfinger Aluminiumleitungen im Wert von 1000 Euro. In einer Brucker Tiefgarage erbeuteten Kriminelle MP3-Player und USB-Sticks.