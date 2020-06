Bewohner gehen nach sieben Brandstiftungen auf Streife

Wiener Neustadt – Nach sieben Bränden in Folge wollen die Bewohner der WBO-Wohnsiedlung in Wiener Neustadt dem Brandstifter das Leben schwer machen. Mittwochabend gingen Freiwillige erstmals in der Siedlung auf Rundgang – anscheinend mit Erfolg. „Die Nacht verlief ruhig, es gab kein Feuer“, erklärt ein ermittelnder Polizeibeamter.

Wie vom KURIER berichtet, treibt ein unbekannter Brandstifter in der von rund 1000 Menschen bewohnten Siedlung an der Grazer Straße sein Unwesen. Nachdem der Unbekannte fünf Müllcontainer in Brand gesteckt hatte, legte er diese Woche zwei Mal im Keller der Wohnbauten Feuer. Mehrere Abteile wurden dabei zerstört. Ein Wohnblock musste sogar evakuiert werden.

Nun konnten Ermittler an den Brandorten auch Spuren sicherstellen, die in den kommenden Tagen ausgewertet werden. Parallel dazu wird das Gebiet laufend kontrolliert und zahlreiche Bewohner befragt. Die Polizei geht mehreren Hinweisen nach. Da es keine Einbruchsspuren gab, geht man davon aus, dass der oder die Täter Zugang mit einem Hausschlüssel haben.