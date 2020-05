Bewaffneter Überfall auf Tankwart

Diese nervenaufreibende Begegnung kurz vor Dienstschluss hätte sich der Tankwart Manfred W. lieber erspart. In der Nacht auf Montag stürmte ein bewaffneter Mann in die Jet-Tankstelle in Frauenhofen, Bezirk Horn, und hielt ihm eine Pistole ins Gesicht. „Alles Geld“, schrie der Täter. Mit der Tageslosung konnte er unerkannt flüchten. Die Alarmfahndung verlief negativ. Verletzt wurde niemand.

Sechs Minuten nach Mitternacht öffnete sich die automatische Eingangstüre noch einmal. Der letzte Kunde entpuppte sich als Bösewicht, der – mit einer hellgrünen Sturmhaube maskiert – den Shop betrat, eine Faustfeuerwaffe zückte und diese gegen W. richtete. Der Tankwart eilte hinter den Tresen und packte ihm das Geld in seine mitgebrachte Tasche.

Sekunden später rannte der Täter in die Scheibenstraße und flüchtete in nordwestliche Richtung. Obwohl die Polizei sofort eine Fahndung begann, konnte der Räuber nicht geschnappt werden. Daher hofft die Polizei auf Hinweise. Laut Beschreibung war der Täter zwischen 160 und 170 cm groß, ungefähr 35 bis 45 Jahre alt, trug neben der hellgrünen Sturmhaube eine olivgrüne Jacke mit Kapuze.



Sachdienliche Infos aus der Bevölkerung erbittet die Polizei Horn unter: 059/133-3430.