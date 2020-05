Bewaffneter Bankräuber zeigte sein Gesicht

Ein Mann betrat gegen 15.30 Uhr die Filiale und bedrohte die drei Angestellten mit einer schwarzen Pistole. "Er hat in gebrochenem Deutsch Geld gefordert", erklärt Chefinspektor Josef Deutsch von der Raubgruppe des nö. Landeskriminalamts. Bilder aus der Überwachungskamera zeigen deutlich das Gesicht des Mannes, der nur eine Rollhaube trug. Der Mann war etwa 35 Jahre alt und 1,80 Meter groß. Er hat dunkle Haare und trug einen Bart. Das Geld ließ er sich in ein Sackerl füllen, ehe er flüchtete. Hinweise erbeten an Tel.: 059133/30-3333. Weniger erfolgreich war ein Unbekannter, der mit einer Horror-Maske verkleidet eine Bank in Vestenthal, Bezirk Amstetten, überfallen wollte. Das Geldinstitut war noch zu.